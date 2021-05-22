Advertisements

وزارة المالية تبدء صرف مرتبات شهر مايو من غدًا الأحد وحتي يوم الخميس القادم

السبت 22/مايو/2021 - 07:55 م
صرف المرتبات
صرف المرتبات
الفجر الاقتصادي
Advertisements

كشفت وزارة المالية أنها تستعد، بداية  من  يوم غد الأحد لبدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة ومختلف الهيئات الاقتصادية، بحيث وزعت صرف المرتبات على الفترة الزمنية من يوم 23 مايو وحتى يوم 27 مايو القادم، بحسب الجهة التى يعمل بها الموظف لمنع التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي.

 

وأوضحت الوزراة، أنها ستبدءصرف المرتبات للعاملين بـ 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بعدها صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26 و27 مايو.


وأكدت وزارة  المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مرتبات شهر مايو منع التكدس مرتبات شهر مايو بدء صرف مرتبات شهر مايو ايام صرف مرتبات شهر مايو

أخبار تهمك

بعد تتويج أتلتيكو.. تعرف على سجل الفائزين بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 13 دقيقة

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي المقبلة في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: هذه أسباب مرض "الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

مدرب الأهلي يوجه طلبا إلى جماهير القلعة الحمراء

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من رئيس الزمالك الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات مايو

عاجل.. "المالية": تبكير موعد صرف مرتبات يونيو

بشرى سارة للعاملين بالدولة بشأن رواتب شهر يونيو

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

"بالمستندات".. المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة خلال الـ 3 أشهر المقبلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

05:34 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:28 م

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله