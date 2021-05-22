وزارة المالية تبدء صرف مرتبات شهر مايو من غدًا الأحد وحتي يوم الخميس القادم

كشفت وزارة المالية أنها تستعد، بداية من يوم غد الأحد لبدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة ومختلف الهيئات الاقتصادية، بحيث وزعت صرف المرتبات على الفترة الزمنية من يوم 23 مايو وحتى يوم 27 مايو القادم، بحسب الجهة التى يعمل بها الموظف لمنع التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي.

وأوضحت الوزراة، أنها ستبدءصرف المرتبات للعاملين بـ 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بعدها صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26 و27 مايو.





وأكدت وزارة المالية

على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا