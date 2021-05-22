الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز عقب إصابتها بفيروس كورونا.



وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة، ووزيرة الصحة تطمئن عليها بشكل يومي.



وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواقع الإخبارية عدم تناول أخبار ومعلومات غير دقيقة وخاصة فيما يتعلق بوفاة أي شخص، لما له من تأثير سلبي على أسرة الشخص.

