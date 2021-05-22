استدعاء نجم بايرن ميونخ لمنتخب الجزائر

ذكرت تقارير صحفية أن المدير الفني لمنتخب الجزائر للشباب قام باستدعاء الشاب يونس عمر نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني من أجل الانضمام إلى قائمته التي ستخوض منافسات كأس العرب في مصر هذا العام.





وأفادت التقارير الصحفية بأن يونس عمر وافق ورحب بالانضمام واللعب بقميص الجزائر ومن المنتظر في حالة تألقه أن يضمه جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا المقبلة.





وأوضحت التقارير الصحفية أن يونس عمر من أب جزائري وأم ألمانية ويبلغ من العمر 18 عامًا ووقع عقد احترافي مع بايرن ميونخ يمتد إلى 2023 وتم تصعيده بالفعل إلى الفريق الأول بالنادي.



