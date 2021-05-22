الكشف عن حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي





وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا عن نية مسؤولي الأهلي لعرض مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، للبيع في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية وكل ما تردد مجرد اجتهادات فقط.





وتابع المصدر أن موسيماني، لم يتحدث في أي شآن حتى الآن بشأن مروان محسن، عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الصيف المقبل.





وأتم المصدر موضحا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مقتنع تمامًا بمستوى مروان محسن وهو أيضا من أصر على تواجده في القلعة الحمراء، وعدم رحيله في يناير الماضي.















