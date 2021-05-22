باحث سياسي: العالم وجد في مصر مفتاح حل الأزمة الفلسطينية (فيديو)

قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن المبادرة المصرية لإعمار غزة ووقف إطلاق النار كانت محل احترام العالم كله.



وتابع "محي الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت، أن العالم وجد في مصر مفتاح حل الأزمة الفلسطينية مع الاحتلال، كما أن القاهرة هي الطرف التي تحظى بثقة كل الأطراف.



وأشار العميد محمود محي الدين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو استعمار استيطاني، ويبحثوا طول الوقت عن التوسع في أراضي الدولة الفلسطينية التاريخية، مضيفًا أن المبادرة المصرية أعطت الأمل للشعب الفلسطيني، حيث إنه لأول مرة يثور في 3 مناطق رئيسية وهي قطاع غزة والضفة الغربية وحركة الداخل في عرب 48، مؤكدا أن هذا الالتزام لم يحدث في الـ 3 حروب السابقة.

