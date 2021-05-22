Advertisements

باحث سياسي: العالم وجد في مصر مفتاح حل الأزمة الفلسطينية (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 08:07 م
شيماء حسن
Advertisements
قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن المبادرة المصرية لإعمار غزة ووقف إطلاق النار كانت محل احترام العالم كله.

وتابع "محي الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت، أن العالم وجد في مصر مفتاح حل الأزمة الفلسطينية مع الاحتلال، كما أن القاهرة هي الطرف التي تحظى بثقة كل الأطراف.

وأشار العميد محمود محي الدين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو استعمار استيطاني، ويبحثوا طول الوقت عن التوسع في أراضي الدولة الفلسطينية التاريخية، مضيفًا أن المبادرة المصرية أعطت الأمل للشعب الفلسطيني، حيث إنه لأول مرة يثور في 3 مناطق رئيسية وهي قطاع غزة والضفة الغربية وحركة الداخل في عرب 48، مؤكدا أن هذا الالتزام لم يحدث في الـ 3 حروب السابقة.

أخبار تهمك

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تتويج أتلتيكو.. تعرف على سجل الفائزين بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 13 دقيقة

عاجل - أول تعليق من رئيس الزمالك الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: هذه أسباب مرض "الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي المقبلة في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب الأهلي يوجه طلبا إلى جماهير القلعة الحمراء

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

05:34 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:28 م

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله