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خبير فيروسات: الفطر الأسود غير معدي.. ومرضى السمنة والسكري الأكثر عرضة للإصابة بنسبة 94 %

السبت 22/مايو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الفطر الأسود نوع من الفطريات وموجودة في الطبيعة، ولكن في الفترة الأخيرة اقترن وجوده بـ كوفيد – 19، مؤكدا أنه لا غير معدي ولا يمكن أن ينتقل من شخص آخر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا يعمل على خفض المناعة ما يساعد الفطر الأسود على اقتحام الجسم.

وأردف ارتبط المرض بمصابي كورونا بسبب زيادة نسبة السيتوكين والتي يفرزها الجهاز المناعي لمقاومة فيروس كورونا والتي تضعف دفاعات الجسم فيضطر الأطباء إلى إعطاء المريض (سترويد) لتثبيط الجهاز المناعي وتقليل إفراز السيتوكين لكن السيتوكين والسترويد يتسبب كلاهما في ارتفاع نسب السكر وضعف الجهاز المناعي فيصبح المريض عرضة للإصابة بالمرض.

وأشار عبدالحميد شلبي، إلى أن الفطر الأسود يدخل الجسم من خلال الأنف والرئة وموجود في الطبيعة ويستنشقه المريض، مؤكدا أن الفطر له علاج في حال البدء في مرحلة العلاج في بداية الأسود.

واستطرد أن أعراض الإصابة بالفطر الأسود هي احتقان في الزور وسقوط في الأسنان وضعف الرؤية ومشكلة في التنفس.

وأوضح عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن مصابي السمنة والسكر تكون نسبة إصابتهم بالفطر الأسود 94 %.

وأضاف أن التعقيم والنظافة العامة أهم الوسائل التي تساعد في مواجهة الفطر الأسود، مطالبا مرضى بضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا حيث إن أعراض الحصول على اللقاح أخف وأهون من الإصابة بكورونا.

واختتم عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن من يحصل على اللقاح خلال فترة الحضانة فإنه سيكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا.


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