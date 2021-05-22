عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1.









وضرب الترجي موعدًا ناريًا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحدد "الكاف" يوم 18 من شهر يونيو المقبل موعدا لمباراتي الذهاب لنصف النهائي على أن يكون الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.