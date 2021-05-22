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عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 22/مايو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الترجي 2-0 وهي نفس النتيجة فاز بها الفريق الجزائري في لقاء الذهاب على الفريق التونسي.

وضرب الترجي موعدًا ناريًا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحدد "الكاف" يوم 18 من شهر يونيو المقبل موعدا لمباراتي الذهاب لنصف النهائي على أن يكون الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1.


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شباب بلوزداد الترجي الأهلي

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