عزة مصطفى تطالب بإطلاق اسم سمير غانم على أحد ميادين القاهرة أو أسيوط (فيديو)

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الميادين في محافظة القاهرة أو محافظة أسيوط مسقط رأسه أو على أحد المسارح القومية.



وتقدمت خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، بخالص العزاء لأسرة النجم الراحل سمير غانم متمنية الشفاء إلى زوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.



وأضافت الإعلامية عزة مصطفى أن الجميع يشعر بالحزن على وفاة النجم السمير غانم، موضحة أنه كان إنسان جميل للغاية على المستوى الإنسان وفنان رائع ونموذج مهم للقوى الناعمة المصرية ورسم البهجة على وجوه الجميع.



وكشفت أن نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان الراحل سمير غانم يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالفن والابداع.





