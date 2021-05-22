Advertisements

عزة مصطفى تطالب بإطلاق اسم سمير غانم على أحد ميادين القاهرة أو أسيوط (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
طالبت الإعلامية عزة مصطفى، بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الميادين في محافظة القاهرة أو محافظة أسيوط مسقط رأسه أو على أحد المسارح القومية.

وتقدمت خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، بخالص العزاء لأسرة النجم الراحل سمير غانم متمنية الشفاء إلى زوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى أن الجميع يشعر بالحزن على وفاة النجم السمير غانم، موضحة أنه كان إنسان جميل للغاية على المستوى الإنسان وفنان رائع ونموذج مهم للقوى الناعمة المصرية ورسم البهجة على وجوه الجميع.

وكشفت أن نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان الراحل سمير غانم يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالفن والابداع.


أخبار تهمك

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 13 دقيقة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من رئيس الزمالك الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: هذه أسباب مرض "الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تتويج أتلتيكو.. تعرف على سجل الفائزين بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

مدرب الأهلي يوجه طلبا إلى جماهير القلعة الحمراء

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي المقبلة في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

05:34 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:28 م

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله