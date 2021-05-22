بعد تتويجه بالدوري الإسباني.. بطولات وإنجازات "سيميوني" في 9 سنوات مع أتليتكو مدريد

واصل الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تحقيق الانجازات والنجاحات رفقة الأتليتي بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب بطولة الدوري الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه عقب فوزه على فريق بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في ختام منافسات الليجا الاسبانية.





أتليتكو مدريد انتزع لقب بطولة الدوري الإسباني وعاد لمنصة التتويج مجددا، بعدما تربع على قمة ترتيب البطولة برصيد 86 نقطة، متفوقا على جاره اللدود ريال مدريد والذي تعادل مع فياريال 2-1 وارتفع رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، بينما احتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 79 نقطة.





وقاد الأرجنتيني سيميوني فريق أتليتكو مدريد في 38 مباراة ببطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي، حقق 26 انتصارًا، بينما تعادل في 8 مباريات، وخسر 4 مباريات فقط، وسجل 67 هدفا واستقبلت مرماه 25 هدفا.





أرقام سيميوني مع أتليتكو مدريد





تولى دييجو سيميوني تدريب أتليتكو مدريد في يناير 2012 أي قبل 9 سنوات، وقاد الأتليتي خلال تلك الفترة في 527 مباراة بمختلف البطولات المحلية والأوروبية، حقق 317 انتصارًا، بينما تعادل في 121 مباراة، وخسر 89 مباراة، سجل لاعبوه 884 هدفًا، واستقبلت شباكه 406 هدفًا.





أما على مستوى الدوري الإسباني قاد سيميوني أتليتكو مدريد في 364 مباراة، فاز في 224 مباراة، وخسر 54 مباراة، وتعادل في 86 مباراة، سجل لاعبوه 601 هدفا، واستقبلت شباكه 252 هدفا، وحصد 755 نقطة خلال السنوات التي تولى فيها القيادة الفنية للفريق المدريدي.





حصد المدرب الأرجنتيني 8 بطولات مع فريق أتليتكو مدريد، حيث توج بلقب الدوري الإسباني 2013 / 2014، والموسم الحالي 2020 / 2021، كما حصل على لقب كأس اسبانيا 2012 / 2013، وكأس السوبر الاسباني 2014 / 2015، كما توج بلقب بطولة الدوري الأوروبي موسمي 2011/2012، 2017 / 2018، كما فاز بكأس السوبر الأوروبي 2012/2013، 2018 / 2019، وحصل على جائزة أفضل مدرب في العالم 2015 / 2016.



