حسام الخولي: رحلة تقديم المساعدات لقطاع غزة استغرقت 13 ساعة وضمت 80 حافلة (فيديو)

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الوفود البرلمانية التي اتجهت إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات كانت بواقع 80 حافلة واستغرقت الرحلة 13 ساعة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع شعروا بالفخر خلال تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.وأشار النائب حسام الخولي إلى أن هناك فخر بالقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تفعيل مبادرة وقف إطلاق النار.وكشف النائب حسام الخولي أن هناك عدد كبير من الجرحى في قطاع غزة ويتم انتقالهم إلى مصر لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.