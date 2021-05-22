الصحة تكشف حقيقة ظهور الفطر الأسود في مصر

عقب المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما تردد بشأن ظهور الفطر الأسود في مصر، مشيرا إلى أن كل ما يخص الأمور العلمية والطبية، والأمراض، والفيروسات يجب عدم تناوله إلا من خلال الجهات العلمية.



وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه لو ظهر أي شيىء في جمهورية مصر العربية سيصدر بيان رسمي فورا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، "نرجو أن الأمور العلمية تترك لمصادرها الرسمية.. المرض والوباء بيعلن عن نفسه".

