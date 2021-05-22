بعد تتويج أتلتيكو.. تعرف على سجل الفائزين بالدوري الإسباني

توج أتلتيكو مدريد رسمياً بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2-1 على مضيفه بلد الوليد اليوم الأحد، في الجولة الـ38 الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز جاره ومنافسه الوحيد على اللقب ريال مدريد على فياريال 2-1.





وفيما يلي سجل الفائزين بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد تتويج أتليتيكو مدريد باللقب اليوم السبت: