من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. تعرف على حالة الطقس

تشهد مصر تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية، بعد موجات حارة، كانت البلاد قد شهدتها خلال الأيام الماضية، حين ارتفعت درجات الحرارة إلى معدلات أكبر من المعدلات الطبيعية.





ويسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعلى الرغم من التحسن النسبى في الأحوال الجوية، إلا أن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية جددوا التحذير من بعض الظواهر الجوية، التي تشهدها مصر خلال الأيام المقبلة.





وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأحد 23 مايو 2021، حتى يوم الجمعة 28 مايو 2021، على النحو التالى:





يوم الأحد 23 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 33 درجة، وشمال الصعيد 31 درجة، وجنوب الصعيد 35 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

- فرص امطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من شمال وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

- اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 ميلومترا فى الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.





يوم الإثنين 24 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





يوم الثلاثاء 25 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





يوم الأربعاء 26 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





يوم الخميس 27 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





يوم الجمعة 28 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



