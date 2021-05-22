"ضُربت حتى الموت".. تفاصيل جديدة حول قتل رضيعة لتبولها اللا إرادي بالحوامدية ووالدتها أجبرت على تركها

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات جديدة في اتهام أب بقتل رضيعته بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة، أمس الجمعة.



البداية عند تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مستشفى القصر العيني بوصول طفلة عمرها عامين تدعي "ملكة" جثة هامدة ووجود شبهة جنائية حول وفاتها.





وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.





تحفظت القوات على والد الطفلة ويدعى "محمد.ع." فران، أصل إقامته محافظة المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة في ظل ادعاءه بوفاة رضيعته إثر سقوطها من الشرفة.





شكوك راودت الرائد أحمد عصام ومعاونيه النقيبين فاروق عبد القادر وهيثم رمضان حول رواية الأب.





بجمع المعلومات والتحريات بإشراف العقيد مروان مشرف مفتش مباحث جنوب الجيزة تبين أن والدة الطفلة دائمة الخلاف مع الزوج، وتكرار تركها لعش الزوجية آخرها منذ شهرين، أجبرت الأم على ترك أطفالها الثلاثة رفقة الأب.





القول الفصل في القضية جاء على لسان شقيقي الضحية، إذ كشف عن اللغز بالإشارة إلى أن.. "بابا كان بيضرب ملكة لحد ما قطعت النفس" مؤكدين على أنه اعتاد ضربهما أيضا.





بتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من رضيعته بسبب تبولها اللاإرادي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.