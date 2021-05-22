Advertisements

سناب تستحوذ على شركة "WaveOptics" لتطوير نظارتها للواقع المعزز

السبت 22/مايو/2021 - 08:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
أعلنت شركة سناب على صفقة استحواذ جديدة، حيث ضمت شركة WaveOptics المطورة للشاشات المستخدمة في نظارتهخا للواقع المعزز "Spectacles".

كما قامت سناب بصفقة استحواذ على WaveOptics بقيمة تصل لأكثر من 500 مليون دولار أمريكي، لكنها ستستمر بالعمل كشركة منفردة ولن تمنعها من تزويد الشاشات والتقنية الخاصة بالواقع المعزز للشركات الأخرى حتى في حال تطوير نظارة مشابهة لـ Spectacles، بحسب موقع "The Verge".

قامت سناب بالإعلان عن الجيل الثالث من نظارة Spectacles قبل أيام بعد نجاح الجيل الأول والثاني من نظارتها، لكنها هذه المرة قدمتها مع مزايا أكثر ودعم أفضل للواقع المعزز.

أخبار تهمك

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - أول تعليق من رئيس الزمالك الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي المقبلة في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 11 دقائق

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: هذه أسباب مرض "الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

مدرب الأهلي يوجه طلبا إلى جماهير القلعة الحمراء

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تتويج أتلتيكو.. تعرف على سجل الفائزين بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

05:34 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:28 م

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله