سناب تستحوذ على شركة "WaveOptics" لتطوير نظارتها للواقع المعزز

أعلنت شركة سناب على صفقة استحواذ جديدة، حيث ضمت شركة WaveOptics المطورة للشاشات المستخدمة في نظارتهخا للواقع المعزز " Spectacles ".





كما قامت سناب بصفقة استحواذ على WaveOptics بقيمة تصل لأكثر من 500 مليون دولار أمريكي، لكنها ستستمر بالعمل كشركة منفردة ولن تمنعها من تزويد الشاشات والتقنية الخاصة بالواقع المعزز للشركات الأخرى حتى في حال تطوير نظارة مشابهة لـ Spectacles، بحسب موقع "The Verge".





قامت سناب بالإعلان عن الجيل الثالث من نظارة Spectacles قبل أيام بعد نجاح الجيل الأول والثاني من نظارتها، لكنها هذه المرة قدمتها مع مزايا أكثر ودعم أفضل للواقع المعزز.