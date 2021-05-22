الباز: إسرائيل خرجت من الحرب خاسرة بشكل كامل.. ولم تستطع فرض سيطرتها

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الباز: إسرائيل خرجت من الحرب خاسرة بشكل كامل.. ولم تستطع فرض سيطرتها
السبت 22/مايو/2021 - 08:24 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الحرب على غزة خرجت منها إسرائيل خاسرة تماما، بدليل شهادة ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، والذي أكد أن حماس خرجت منتصرة من هذه الحرب، وأن صورة إسرائيل اهتزت أمام الدول العربية.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الحرب استمرت11 يوما، والكل تابع حرب كاملة على الأرض، فشاهدنا صواريخ تخرج من غزة وأخرى من إسرائيل.
وتابع: "الحرب بغض النظر مين خرج منها كسبان ومين خرج خاسر لكن في النهاية هي حرب، ولها خسائر على الطرفين"، منوها أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا 243 شهيد و1910 مصاب، في مقابل 12 قتيل من إسرائيل، إضافة إلى تدمير 13 ألف مبنى في فلسطين و3400 مبنى في إسرائيل.
وواصل: "المواجهة شكلت كابوس على الجانب الإسرائيلي، لكن المقارنة هتقول الخسائر كانت على الطرفين، ولكننا لا نتمنى أن تتجدد هذه الحرب مرة أخرى".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الحرب استمرت11 يوما، والكل تابع حرب كاملة على الأرض، فشاهدنا صواريخ تخرج من غزة وأخرى من إسرائيل.
وتابع: "الحرب بغض النظر مين خرج منها كسبان ومين خرج خاسر لكن في النهاية هي حرب، ولها خسائر على الطرفين"، منوها أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا 243 شهيد و1910 مصاب، في مقابل 12 قتيل من إسرائيل، إضافة إلى تدمير 13 ألف مبنى في فلسطين و3400 مبنى في إسرائيل.
وواصل: "المواجهة شكلت كابوس على الجانب الإسرائيلي، لكن المقارنة هتقول الخسائر كانت على الطرفين، ولكننا لا نتمنى أن تتجدد هذه الحرب مرة أخرى".
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