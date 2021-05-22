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الباز: إسرائيل خرجت من الحرب خاسرة بشكل كامل.. ولم تستطع فرض سيطرتها

السبت 22/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الحرب على غزة خرجت منها إسرائيل خاسرة تماما، بدليل شهادة ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، والذي أكد أن حماس خرجت منتصرة من هذه الحرب، وأن صورة إسرائيل اهتزت أمام الدول العربية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الحرب استمرت11 يوما، والكل تابع حرب كاملة على الأرض، فشاهدنا صواريخ تخرج من غزة وأخرى من إسرائيل.

وتابع: "الحرب بغض النظر مين خرج منها كسبان ومين خرج خاسر لكن في النهاية هي حرب، ولها خسائر على الطرفين"، منوها أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا 243 شهيد و1910 مصاب، في مقابل 12 قتيل من إسرائيل، إضافة إلى تدمير 13 ألف مبنى في فلسطين و3400 مبنى في إسرائيل.

وواصل: "المواجهة شكلت كابوس على الجانب الإسرائيلي، لكن المقارنة هتقول الخسائر كانت على الطرفين، ولكننا لا نتمنى أن تتجدد هذه الحرب مرة أخرى".

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