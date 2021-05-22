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هل المتعافين من كورونا معرضين للإصابة بالفطر الأسود؟ عضو الجمعية المصرية للمناعة يُجيب (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إن مرض الفطر الأسود غير موجود مصر، موجهًا رسالة طمأنة إلى المتعافين من فيروس كورونا في مصر بأنهم غير معرضين للإصابة به، مستطردًا "ليس كل متعافي من الفيروس معرض للإصابة بالفطر الأسود".

وأضاف "بدران" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هذا الفطر انتهازي يستغل ضعف المناعة في الجسم نتيجة تعاطي أدوية مثبطات المناعة أو الكورتيوزون أو أدوية زرع الأعضاء لاختراق الأغشية المخاطية للأنف.

وأشار إلى أن هذا الفطر ليس جديدًا، ولكن السبب في انتشاره هو انتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا في الهند بعد أن حدث له طفرتين تسبب في ظهور السلالة الهندية الحالية وهي أكثر شراسة من السلالة الموجودة في مصر نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الهند.

وأوضح أن هذا المرض يصيب عادة المرضى المصابين بسوء تغذية أو مرضى السكر والأورام والمرضى الذين لديهم نقص شديد في المناعة، لافتًا إلى أنه يسبب مشاكل في الجيوب الأنفية والعين والأنف وفشل في الأعضاء التي يدخل عليها، كما يسبب حمى وتورم في الوجه واحتقان في الجيوب الأنفية والتهابات في البطن والقئ.

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