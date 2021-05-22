عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيحة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وسيلتقي الأهلي مع مباراة الترجي الرياضي التونسي الذي تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري بضربات الجزاء الترجيحية في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.





وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بين الأهلي والفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري يوم 18 يونيو المقبل وستكون خارج القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.







