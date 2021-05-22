Advertisements

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 22/مايو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيحة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلتقي الأهلي مع  مباراة الترجي  الرياضي التونسي الذي تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري بضربات الجزاء الترجيحية في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بين الأهلي والفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري يوم 18 يونيو المقبل وستكون خارج القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مدرب الأهلي يوجه طلبا إلى جماهير القلعة الحمراء

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول تعليق من رئيس الزمالك الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد تتويج أتلتيكو.. تعرف على سجل الفائزين بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

رسالة خاصة من موسيماني لـ"الخطيب"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي المقبلة في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: هذه أسباب مرض "الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 11 دقائق

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ومنافسي الأهلي

انطلاق مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يقترب.. موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بـ17 مشاركة.. الأهلي أكثر الأندية ظهورًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تأهله للمرة 17.. الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال "نجاحات كثيرة وإخفاقات محدودة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

05:34 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:28 م

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله