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الأهلي يعلن نتيجة المسحة الطبية قبل السفر إلى قطر

السبت 22/مايو/2021 - 08:27 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي أجرتها بعثة الفريق صباح اليوم، تمهيدًا للسفر إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وقال عبد الحفيظ إن بعثة الأهلي ستغادر جنوب إفريقيا في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة في الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأحد، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الأهلي المتواجدة في بريتوريا قد أجرت مسحة صباح اليوم قبل مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بنتيجة التعادل 1-1، ونجح الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-1.

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