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فورد تشكف عن سيارتها الجديدة الكهربائية "F-150 Lightning"

السبت 22/مايو/2021 - 08:29 م
فورد F-150 Lightning
فورد F-150 Lightning
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أعلنت شركة فورد الأمريكية الكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة F-150 Lightning الكهربائية لتبدأ مسيرة سيارات البيك أب الكهربائية من فورد.

كما ستقدم فورد تصميماً محافظاً مع تميز F-150 لايتنينج بواجهة مغلقة وشريط إضاءة متصل، وربما لم نتوقع ذلك ولكن السيارة حصلت على صندوق أمامي للأمتعة والتخزين. حصلت الواجهة الخلفية على حصتها من التحسينات وتميزت المصابيح بتصميم مقتبس من البرق.

من المتوقع أن توفر F-150 لايتنينج المزودة ذات حزمة البطاريات الكبيرة تسارع 0-100 كم/س في أقل من 5 ثوان، وأن تطلق قوة 563 حصان، أما الفئات ذات البطارية العادية فستنتج 426 حصان.

عملت فورد على ميزة Intelligent Range التي تعرض نطاق القيادة المتبقي بدقة أعلى اعتماداً على أشياء مثل الحمولة الصافية والحمولة المسحوبة والظروف الجوية وغير ذلك، ويمكن تعديل المدى تبعاً لذلك.

ستوفر السيارة كما يمكن أن نتوقع ميزة Intelligent Backup Power والتي توفر الكهرباء الاحتياطية للتخييم والعدد والأدوات التي قد يستعملها عملاء F-150 في أعمالهم المتعددة، ويوفر النظام قدرة 9.6 كيلوواط، وبمقدور F-150 لايتنينج توفير طاقة كافية لمنزل صغير لمدة 3 أيام .

من الرائع أن نعلم أن سعر السيارة الأساسي سيكون أقل من 40,000 دولار، في الواقع يمكن للمستفيدين من الدعم الفيدرالي للسيارات الكهربائية الحصول على دعم 7,500 دولار ودفع 32,500 فقط، ويمكن أن يرتفع سعر الفئات عالية المواصفات لأكثر من ذلك بكثير.

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