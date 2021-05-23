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عضو البرلمان العالمي للبيئة يكشف أهمية التنوع البيولوجي

الأحد 23/مايو/2021 - 07:16 ص
وفيق نصير
وفيق نصير
مارينا بشارة
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كشف الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، عن التنوع البيولوجي أن التنوع البيولوجي هو الذي يدعم الحياة على كوكب الأرض، ويعني التنوع الموجود في الكائنات الحية والذي يتراوح بين التركيب الجيني للنباتات والحيوانات وبين التنوع الثقافي.

وأوضح "نصير" عضو البرلمان العالمي للبيئة، في تصريح خاص للفجر أن أهميه التنوع البيولوجي بالنسبة لصحة الإنسان، حيث يعتمدون على التنوع البيولوجي في حياتهم اليومية على نحو لا يكون واضحًا ولا ملحوظًا بصورة دائمة.

وأضاف أن صحة الإنسان تعتمد اعتمادًا جذريًا على منتجات وخدمات النظام الإيكولوجي (كتوافر المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود) وهي منتجات وخدمات لا غنى عنها لتمتع الإنسان بالصحة الجيدة ولسبل العيش المنتجة.

وأكد أن خسارة التنوع البيولوجي يمكن أن تكون لها آثار هامة ومباشرة على صحة الإنسان إذا أصبحت خدمات النُظم الإيكولوجية غير كافية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية بالإضافة الي التغيرات الطارئة على خدمات النُظم الإيكولوجية تأثير غير مباشر على سبل العيش والدخل والهجرة المحلية وقد تتسبب أحيانًا في الصراع السياسي.

كما يتيح التنوع الفيزيائي البيولوجي للكائنات المجهرية والنباتات والحيوانات معرفة واسعة لها فوائد هامة في العلوم البيولوجية والصحية والصيدلانية.

وأشار إلى أن هناك اكتشافات طبية وصيدلانية هامة تتحقق بفضل تعزيز فهم التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، وقد تتسبب خسارة التنوع البيولوجي في الحد من اكتشاف العلاجات المحتملة لكثير من الأمراض والمشاكل الصحية.

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