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نشأت الديهي عن إرسال المساعدات ومبادرة إعمار غزة: واجب الإخوة وليس منة

السبت 22/مايو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر نجحت في وقف إطلاق النار في الداخل الفلسطيني ثم أعقب ذلك عدة خطوات، حيث قرر الرئيس السيسي إرسال وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل، وقطاع غزة لدراسة تثبيت وقف إطلاق النار على أسس منضبطة.

وأضاف "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر رسمت خريطة التهدئة التي تم الاتفاق عليها وارسلت وفود لتثبيتها، مشيرًا إلى ان مصر دعت لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة سيتم الإعداد له خلال الأيام القادمة، وهناك أنباء عن عقد مؤتمر دولي آخر للسلام في القاهرة لإعادة القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمام العالم.

وتابع، أن الفترة القادمة ستشهد إعادة قضية تبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشددًا على أن مصر ليس لها غرض سوى مصلحة الشعب الفلسطيني، معربًا عن فخره الشديد بمتابعة لمعاملة زعماء العالم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان ودعم القارة الإفريقية بعد كورونا.

وأردف، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برصد 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإرسال مساعدات لقطاع غزة دور مصري لا يقدر بثمن وهذا ليس منة وواجب الاخوة ولا ننتظر شكر من أحد، لافتًا إلى أن هذا يؤكد أن مصر دولة قوية ومش بتمد أيدها لحد، منوهًا بأنه كان هناك مؤتمر اقتصادي لدعم مصر عام 2015، والآن مصر تقدم دعم للسودان وقطاع غزة وهذا نتيجة جهد كبير من الدولة وصبر كبير من المواطنين، مشددًا على أن مصر عادت عندما وقفت على الحدود الليبية وأكد أن سرت الجفرة خط أحمر، وعلى المصريين أن يفخروا ببلدهم.

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