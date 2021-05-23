عضو البرلمان العالمي للبيئة: التنوع البيولوجي يلعب دورا حاسما في تغذية الأنسان

كشف الدكتور وفيق نصير أن هناك قلقًا متزايدًا إزاء العواقب الصحية لخسارة التنوع البيولوجي والتغير، والتي تعني أننا نخسر الكثير من المواد الكيميائية والجينات الموجودة في الطبيعة قبل أن نكتشفها، وهي من النوع الذي حقق بالفعل للجنس البشري فوائد صحية ضخمة.





وأوضح "نصير" في تصريح خاص للفجر أن تغيرات التنوع البيولوجي تؤثر على أداء النُظم الإيكولوجية كما أن الاضطرابات الكبيرة في النُظم الإيكولوجية يمكن أن تُسفر عن سلع وخدمات داعمة للبقاء على قيد الحياة.





وأكد عضو البرلمان العالمي أن التنوع البيولوجي يلعب دورًا حاسمًا في تغذية الإنسان، وذلك من خلال تأثيره على إنتاج الغذاء في العالم، حيث إنه يؤمن الإنتاجية المستدامة للتربة ويوفر الموارد الجينية لكل المحاصيل والماشية والأنواع البحرية التي تدخل في الغذاء، ومن المحددات الأساسية للصحة الحصول على ما يكفي من المواد التغذوية المتنوعة.





وأضاف أن هناك ثمة صلة بين التغذية وبين التنوع البيولوجي على أكثر من مستوى: النظام الإيكولوجي الذي يشكل إنتاج الغذاء خدمة من خدماته؛ الأنواع الحية في النظام الإيكولوجي والتنوع الجيني داخلها.





واستكمل ويمكن أن يكون هناك اختلاف هائل في التركيب الغذائي بين الأغذية وفيما بين أنواع أصناف سلالات الغذاء الواحد، الأمر الذي يؤثر على توافر المغذيات الزهيدة المقدار في النظام الغذائي.



