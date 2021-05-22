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أول تعليق من سواريز بعد التتويج بالدوري الإسباني

السبت 22/مايو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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بمشاعر الفرحة الممزوجة بالاستياء من طريقة رحيله عن برشلونة تحدث الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد عقب تتويج فريقه بلقب الليجا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

سواريز قال بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب بعد الفوز على بلد الوليد بهدفين مقالل هدف في الجولة الأخيرة :"برشلونة لم يقدّرني، لقد قللوا من تقديري بينما فتح أتلتيكو مدريد أبوابه ومنحني الفرصة، سأكون دائمًا ممتنًا لهذا النادي لثقته بي".

وأضاف :"أشعر بأشياء كثيرة ، إنه أمر صعب مامررت به ، كثير من الأشخاص عانوا معي زوجتي ، وأولادي ، أمضوا سنوات عديدة في كرة القدم معي وهذا العام الوحيد الذي عانوا فيه أكثر من كل شيء".

وتابع :"هذا اللقب خاص بالنسبة لي رغم أنني حققت 4 ألقاب لليجا مع برشلونة".

وواصل :"أعلم أن ليونيل ميسي سيكون سعيدًا من أجلي، لقد تمنى لي التوفيق قبل بضعة أيام".

وتوج أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت بلقب الليجا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على بلد الوليد ليحصد اللقب بفارق نقطتين عن جاره ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني.

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ميسي سواريز برشلونة اتلتيكو مدريد

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