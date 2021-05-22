نيفين جامع: صادرات الغذائية والزراعية قفزت لـ 5 مليار و750 مليون دولار (فيديو)



أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن حجم الصادرات فى قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الغذائية، تضاعف ليصل الى 5 مليار و750 مليون دولار بما يساوى 24.5% من حجم الناتج المحلى.



وأضافت وزيرة التجارة والصناعة للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن حجم العمالة فى قطاع الصناعات الغذائية بلغ 23.2 من حجم العمالة فى مصر، نظرا لمضاعفة نشاطها فى الإنتاج والتصدير بما يساوى 22% من حجم الصادرات المصرية لأسواق العالم.



وأوضحت جامع، أن الصادرات من قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالى مليار و530 مليون دولار، مشيرة الى أن واردات مصر لم ترتفع سوى بنسبة 2% فقط بالرغم من تأثير جائحة كورونا على الإنتاج وأسواق العالم.



