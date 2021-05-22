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رئيس "الزراعة الحيوية" بجامعة السادات يكشف عن مركب عضوى يضاعف نمو الطيور ويقلل نسب النفوق بالمزارع

السبت 22/مايو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد فتحى سالم رئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، إن مادة " البايوفاكتور" الخضراء التى إبتكرها علماء مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، نتائج مذهلة بمزارع الدواجن، حيث ضاعفت من معدل النمو ورفعت مناعة الطيور وخفضت نسبة النفوق لـ 1%.

وأضاف سالم، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن مركب البايوفاكتور حقق معدلات نمو مذهلة فى مزارع الثروة الحيوانية، وضاعف نمو الطيور بمزارع الدواجن وزاد من مناعتها وقلل من نسب النفوق الى 1%، بشرط وضع 50 سنتيمتر على كل لتر، وذلك بعد تخمير المادة فى المياه لمدة 8 ساعات قبل وضعها للطيور.

واوضح، أن إنتاج مركب البايوفاكتور يعد أحد إنجازات التعاون بين البحث العلمى والقطاع الخاص، وهى مادة خضراء تحتوى على رافعات للمناعة ومواد هاضمة للأعلاف وتنتج الفيتامينات فى أمعاء الطيور والبكتريا النافعة داخل جسم الطائر.


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