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عماد وديع: 10 آلاف سلالة نادرة فى بنك النباتات بحديقة الأورمان

السبت 22/مايو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عماد وديع مدير بنك النباتات المصري، إن بنك النباتات داخل حديقة الأورمان، بأكثر من 10 آلاف سلالة نادرة من النباتات المصرية الصحراوية والعشبية والطبية التى يتهافت عليها العالم.

وأضاف مدير بنك النباتات المصرى بحديقة الأورمان للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن بنك النباتات به اكثر من 2000 سلالاة نادرة للنبات العشبية التى تتحمل الملوحة وتنموفى اصعب الظروف، إضافة للنبات المنزرعة داخل البنك الذى يعد مكان لتجميع النباتات بطريقة علمية وتحنيطها مثل النعناع والفتنة التى يستخرج منها أغلى أنواع العطور فى العالم.

وأوضح الدكتور عماد، أن البنك يحوى نباتات اللوتس والبشنيم والجينيكو وهو النبات الوحيد الذى نجا من القنبلة النووية ويستخدم فى علاج الزهايمر وأمراض القلب، بالأضافة للنخيل أحادى الساق ومتعدد الساق والمتسلق والكابوك الذى يستخرج منه أغلى قطن حرير فى العالم، لافتا الى ان البنك مفتوح بالمجان ويقدم النباتات والشتلات وكافة المعلومات للراغبين فيها من زواره يوميا.


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