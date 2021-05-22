المركزي الكويتي: الاستثمار في العملات لمشفرة له عواقب سلبية

واصلت البنوك المركزي حول العالم تحذيرتها من التداول على العملات المشفرة، مع هبوط حاد في القيم السوقية لتلك العملات يعد حملات قوية من الصين للقضاء على منصات تداولها.





وحذر بنك الكویت المركزي من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضیة أو ما یسمى بالعملات الافتراضیة – أشھرھا بتكوین وإیثریوم ودوج كوین وغیرھا – وسط استمرار تزاید الدعوات للاستثمار بتلك الأصول الافتراضیة والتعامل بھا لما لذلك من مخاطر مرتفعة وعواقب سلبیة مختلفة على المتعاملین.





وأكد أن التعامل بأصول افتراضیة یصدرھا أشخاص مجھولو الھویة ویتم تبادلھا بأسماء مستعارة وغیر حقیقیة یفتح الباب على مصراعیه أمام مخاطر الاستخدام غیر القانوني والمعاملات غیر المشروعة وعملیات غسل الأموال.



وأشار البنك، في بیان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية الیوم السبت، إلى أن التحذیرات من ھذه الأصول یرجع إلى طبیعتھا والتذبذب الحاد في أسعارھا إضافة إلى عدم خضوعھا لأية جھة رقابیة أو تنظیمیة في دولة الكویت مما یعرض المضاربین فیھا لخسائر كبیرة فضلاً عن احتمالیة تعرضھم لعملیات الاحتیال.



وأوضح الأصول الافتراضیة مثل بتكوین ومثیلاتھا والتي یطلق علیھا البعض صفة العملات الافتراضیة لا یمكن مقارنتھا بالعملات النقدیة؛ فالأخيرة تصدر عن دول كعملة وكرمز سیادي وتخضع لجھة رقابیة كالبنوك المركزیة أو السلطات النقدیة، مشدداً على أن تقاریر المؤسسات الدولیة في ھذا الشأن ومن بینھا بنك التسویات الدولیة والبنوك المركزیة العالمیة حذرت من مخاطراستخدام العملات الافتراضیة، بسبب ما تعرضت له من تقلبات كبیرة في قیمتھا خلال فترة قصیرة وبسبب صعوبة مراقبتھا ومتابعتھا وتأمین أجھزة المتعاملین بھا وعدم قدرة أية جھة على التحكم بسوقھا وتنظیمه.