وكيل النواب: السيسي أعاد إحياء القضية الفلسطينية بقوة وعزة (فيديو)



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر قامت بتحريك القضية الفلسطينية على مستوى العالم مقدما التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تفعيل وقف إطلاق النار في غزة الذي أشادت به دول العالم ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي الذي ثمن دور مصر في ذلك الأمر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القضية الفلسطينية تحركت بقوة وعزة بعد التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية.



وأشاد النائب محمد أبو العينين بصمود الشعب الفلسطيني، واصفا ذلك بالأمر المشرف للجميع، مؤكدا أن مصر لها دور محوري في المنطقة خاصة في القضية الفلسطينية.



وأكد وكيل مجلس النواب، أن أهم قضية على مستوى العالم في الوقت الحالي هي القضية الفلسطينية بعد التحرك المصري، فما حدث في غزة أعاد القضية الفلسطينية كقضية محورية على مستوى العالم.



وتابع النائب محمد أبو العينين أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تفعيل مبادرة وقف إطلاق النار لم يأت من فراغ ولجهود السيسي الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية.



وطالب النائب محمد أبو العينين من الفصائل الفلسطينية بالتوحد لوضع خارجة طريق لقضيتهم، كاشفا أن حل القضية الفلسطينية تتمثل في العودة إلى حدود الـ 1967 وأن تكون عاصمة فلسطين القدس الشرقية وإيقاف المستوطنات.



ونوه وكيل مجلس النواب إلى أن فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم المحتلة، كاشفا أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات صعبة بصمود وشموخ.



وتابع النائب محمد أبو العينين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين في غزة، وتم إرسال قوافل إنسانية مقدمة من صندوق تحيا مصر وحزب مستقبل وطن والحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة وطن وتنسيقة الأحزاب الذين قاموا بتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مقدما بالشكر لجهود حزب مستقبل وطن وتنسيقة شباب الأحزاب في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أنه يوميا ستخرج مساعدات من مصر متوجه إلى غزة.



وأكد النائب محمد أبو العينين، أنه لابد من فتح الطريق لمسار التفاوض من أجل التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية حتى يعم السلام في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع وكيل مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفكر بحكمة بالغة، والعالم يتحدث عن موقف مصر في فلسطين، كاشفا أن الموقف الأمريكي شهد تغييرا كبيرا بفضل دور الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية.



وأوضح أبو العينين أن مصر خلال الأزمة الفلسطينية لم تحقق فقط على آلة الحرب الإسرائيلية ولكن على الآلة الإعلامية الإسرائيلية التي كانت تمثل عائق في توجيه الرأي العالمي تجاه القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية.