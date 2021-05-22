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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعاني من عدم استقرار وليس لديها رؤية

السبت 22/مايو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الفلسطيني، إن إسرائيل تعاني من عدم الاستقرار نتيجة تبعات المواجهة الأخيرة، مشيرا إلى أن القضية ليست تشكيل حكومة وإنما الخطوة التالية الواجبة على إسرائيل اتخاذها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "مفترض تكون الخطوة التالية مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني برعاية مصرية".

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية سيأتي خلال أسبوع لطرح المقاربة، ومحور الارتكاز ستكون القاهرة، لأنها من رتبت ومن نظمت.

وأردف أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم رؤية وهو في انتظار ما ستطرحه الإدارة الأمريكية، التي سترد على بعض عمليات الاستيطان والمناطق الاستراتيجية التي لم تشملها عملات التهويد والمقاربة مع الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

وتابع:"السلطة الفلسطينية المعنية بهذا الإطار، والترتيب الفلسطيني المصري الأمريكي الأردني سيكون في هذا السياق، وتثبيت الهدنة هو الأساس، ثم بناء إجراءات ثقة من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والضامن والمراقب هو مصر".

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