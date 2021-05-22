أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعاني من عدم استقرار وليس لديها رؤية

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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعاني من عدم استقرار وليس لديها رؤية
السبت 22/مايو/2021 - 09:18 م
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الفلسطيني، إن إسرائيل تعاني من عدم الاستقرار نتيجة تبعات المواجهة الأخيرة، مشيرا إلى أن القضية ليست تشكيل حكومة وإنما الخطوة التالية الواجبة على إسرائيل اتخاذها.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "مفترض تكون الخطوة التالية مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني برعاية مصرية".
ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية سيأتي خلال أسبوع لطرح المقاربة، ومحور الارتكاز ستكون القاهرة، لأنها من رتبت ومن نظمت.
وأردف أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم رؤية وهو في انتظار ما ستطرحه الإدارة الأمريكية، التي سترد على بعض عمليات الاستيطان والمناطق الاستراتيجية التي لم تشملها عملات التهويد والمقاربة مع الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وتابع:"السلطة الفلسطينية المعنية بهذا الإطار، والترتيب الفلسطيني المصري الأمريكي الأردني سيكون في هذا السياق، وتثبيت الهدنة هو الأساس، ثم بناء إجراءات ثقة من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والضامن والمراقب هو مصر".
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "مفترض تكون الخطوة التالية مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني برعاية مصرية".
ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية سيأتي خلال أسبوع لطرح المقاربة، ومحور الارتكاز ستكون القاهرة، لأنها من رتبت ومن نظمت.
وأردف أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم رؤية وهو في انتظار ما ستطرحه الإدارة الأمريكية، التي سترد على بعض عمليات الاستيطان والمناطق الاستراتيجية التي لم تشملها عملات التهويد والمقاربة مع الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وتابع:"السلطة الفلسطينية المعنية بهذا الإطار، والترتيب الفلسطيني المصري الأمريكي الأردني سيكون في هذا السياق، وتثبيت الهدنة هو الأساس، ثم بناء إجراءات ثقة من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والضامن والمراقب هو مصر".
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