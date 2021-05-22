خبير إسرائيلي: إسرائيل استهانت بقدرات المقاومة وأصبحت تحت القصف خلال الحرب

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر حذرت إسرائيل واستدعت السفيرة الإسرائيلية في القاهرة وأكدت ضرورة توقف الاستفزازات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، وأن هذا ينذر بتطور الأحداث، ولكن إسرائيل لم تنتبه واعتقدت أن الفلسطينيين سيصمتوا على البطش الإسرائيلي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الجانب الإسرائيلي استهان بالقدرات الفلسطينية، وكل التقارير الاستخباراتية لم تحذر القيادات بأن الشعب الفلسطيني من الممكن أن يهز نظيرة الأمن الإسرائيلية، موضحًا أنه لم تكن لدى الجانب الإسرائيلي أي معلومات حول تطور سلاح المقاومة.



وأكد عكاشة، أنه بعد 48 ساعة من الحرب أصبحت المقاومة الفلسطينية تشكل خطرًا على تل أبيب، وأصبحت إسرائل تحت القصف، وتحولت هي إلى رد فعل، بعد امتلاك فصائل المقاومة زمام الأمور.



ولفت، إلى أن إسرائيل بدأت تقوم بقصف عشوائي ردا على حزم صواريخ المقاومة، منوها أن الترهل كان واضحا لدى الإدارة الإسرائيلية، وهذا دفعها للتجاوب للمبادرة المصرية، وإنهاء الموقف وغلق الملف بسرعة.



وعن رد فعل إسرائيل الفترة المقبلة، وطريقة ردها على هزيمتها من فصائل المقاومة، قال: "السيناريو الاقرب أن هذا الأسد الجريح يمتلك عقل ثعلب، وأن إسرائيل ستحاول تفريغ أي نقطة تقدم حققتها الفصائل الفلسطينية، ويتحاول زرع الفرقة بين الفلسطينيين، والواضح أن إسرائيل ستقوم بشغل استخباراتي على شكل عالي، ولذلك يجب على الفلسطينيين ألا يتركوا الساحة لإسرائيل وألا يسمحوا لأحد بزرع الفرقة بينهم".