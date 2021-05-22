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متحدث التنمية المحلية يكشف تفاصيل إعادة فتح المتنزهات والشواطئ بعد غلقها خلال عيد الفطر

السبت 22/مايو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، انه تقرر اليوم إعادة فتح المنتزهات والشواطئ العامة اليوم، مؤكدًا أنه تم البدء في عمليات التطهير والتعقيم التي تسبق التجهيز لإعادة فتحها.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم" أن المحافظات الساحلية فيما يتعلق بالشواطئ بداية من مطروح مرورا بالإسكندرية وصولا إلى المنصورة ودمياط والسويس ومحافظات البحر الأحمر تم إعادة فتحها وتطهيرها.

وأشار إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع منذ صباح اليوم مع وزير التنمية المحلية والمحافظين بالمرور على المتنزهات العامة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذها بمنتهى الحسم حفاظًا على محافظات مصر من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد على استمرار ميعاد إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما في الساعة التاسعة مساء، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات إلى المنازل ويستثنى من القرار محالات البقالة وبعض الخدمات ذات الصلة.

ولفت إلى استمرار تطبيق هذه القرارات حتى نهاية الشهر الحالي، وبعدها سوف تنعقد اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن القرارات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.

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