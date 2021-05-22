بلاغ ضد ممدوح حمزه لنشره تويته تشكك في قرارات القيادة المصرية بشأن إعمار غزة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد ممدوح حمزه لنشره تويته تشكك في قرارات القيادة المصرية ونزاهة المصريين بشأن التخصيص لإعادة إعمار غزة.



وذلك على سند من القول:ـ في الوقت الذي أشادت العديد من الجهات والوزارات والهيئات بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن هذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة.



وقال صبري: يخرج على مواقع التواصل الاجتماعي المبلغ ضده المدعو ممدوح حمزة ينشر تويته تحذيرية بغرض التشكيك في قرارات القيادة المصرية بشأن هذا التخصيص لإعادة إعمار غزة ليقول ((إلي الأخوة في غزة ـ من يرغب في إعادة الأعمار تقبلوا فقط أموال أو مواد بناء وتشطيبات نصيحة: لا تقبلوا دخول شركات غير غزاوية للبناء: علي الأقل من أجل أن جحا أولى بلحم طوره وما خفي كان أعظم)).



وأضاف صبري أن ما سطره المبلغ ضده في التويته المشار إليها الغرض منه هو التشكيك في قرارات القيادة المصرية ونزاهة المصريين والإضرار الجسيم بسمعة مصر أمام العالم بأجمعه.



واختتم صبري بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

