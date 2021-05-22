حقق برشلونة فوزاً "شرفياً" في ختام موسمه بالليغا بهدف نظيف على مضيفه "الهابط" إيبار، بينما حجز كل من ريال سوسييداد وريال بيتيس مقعديهما في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وذلك في المواجهات التي أقيمت اليوم السبت في الجولة الـ34 والأخيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وعلى ملعب إيبوروا، تأخر هدف انتصار الفريق الكاتالوني حتى الدقيقة 81 بتوقيع النجم الفرنسي أنطزان غريزمان.



ولم يغير الانتصار من موقف "البرسا" شيئاً في جدل الترتيب، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف الغريم التقليدي الريال، و7 عن "البطل" أتلتيكو مدريد.



أما إيبار فهبط بالفعل للدرجة الثانية، حيث تكبد الفريق خسارته الثانية توالياً والـ20 هذا الموسم، ويقبع في قاع الترتيب.



وأكد ريال سوسييداد جدارته ببطاقة الدوري الأوروبي بفوزه خارج الديار بهدف نظيف على أوساسونا، ليرفع الفريق الباسكي رصيده إلى 62 نقطة ينهي بها الموسم في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المرتبة الـ11.



وبالمثل اقتنص ريال بيتيس آخر البطاقات الأوروبية بفوزه الكبير على مضيفه سيلتا فيغو (2-3) بعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين على ملعب بالايدوس.



ورفع الانتصار "العصيب" رصيد الفريق الأندلسي للنقطة 61 ينهي بها الموسم في المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي، بينما ظل رصيد الفريق الجاليثي عند 53 نقطة ينهي بها الموسم في المركز الثامن.



وأفلت إلتشي من "مقصلة" الهبوط بفوزه الكبير على ضيفه أثلتيك بلباو بهدفين نظيفين على ملعب مانويل مارتينيث باليرو.



وبالفوز هذا يصبح رصيد إلتشي 36 نقطة ينهي بها الموسم في المركز الـ17، وبفارق نقطتين فقط عن الهبوط.



في المقابل، تجمد رصيد "أسود الباسك" عند 46 نقطة في المركز التاسع.



وأكمل أويسكا مثلث الهابطين بتعادله على ملعبه أمام فالنسيا سلبياً، ليصبح رصيده 34 نقطة في المركز الـ18.



بينما أضاف فالنسيا نقطة لرصيده الذي بات 43 ينهي بها الموسم في المركز الـ13.



وعطفاً على نتائج مباريات اليوم، يتأهل الرباعي أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية لدوري الأبطال وهم أصحاب المراكز الأربعة الأولى على الترتيب، بينما سيذهب كل من ريال سوسييداد وريال بيتيس للدوري الأوروبي.



أما فيما يتعلق بالهبوط، فكان من نصيب أويسكا وبلد الوليد وإيبار.