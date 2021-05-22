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أرتيتا: لستُ نادمًا على التعاقد مع ويليان

السبت 22/مايو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
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أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه لا يشعر بأي ندم على ضمه اللاعب البرازيلي ويليان إلى صفوف الفريق في أغسطس الماضي ضمن خططه الطموحة للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

وكان ويليان، 32 عاما، كشف بعد انتقاله إلى أرسنال قادما من تشيلسي أنه كان مقتنعا بتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات في ضوء رؤية أرتيتا لبناء فريق يتأهل لدوري أبطال أوروبا ويفوز باللقب.

لكن الموسم الحالي أيضا كان محبطا إلى حد كبير لأرسنال، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) ، حيث يحتل الفريق المركز السابع قبل المباراة الأخيرة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتي يلتقي فيها برايتون غدا الأحد.

ولم يكن وضع ويليان أفضل من الفريق على الإطلاق، حيث افتتح أهدافه مع الفريق هذا الموسم في وقت سابق من مايو الحالي بتسجيل الهدف الثالث لأرسنال في المباراة التي فاز فيها على ويست بروميتش ألبيون 3 - 1.

ولكن أرتيتا لا يشعر بأي ندم على وضع أهداف كبيرة يتمنى تحقيقها، معتقدا أنها أهداف تستحق العناء لفريق بمكانة أرسنال.

وقال أرتيتا: "لا يمكن أن يكون الطموح غير هذا في مثل هذا النادي الكروي. لا يمكن أن يكون الأمر مختلفا... هناك فائز واحد في دوري الأبطال وفائز واحد بالدوري الإنجليزي في كل موسم، وتفشل باقي الفرق. وبالنسبة لأي من الفرق الأخرى التي تحتل المركز الثاني أو الثالث لا يكون هذا إنجازا".

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