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الجالية المصرية في جنوب إفريقيا تحتفل بتأهل الأهلي
السبت 22/مايو/2021 - 09:32 م
علي نبوي
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احتفلت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقامت الجالية المصرية بإحضار تورتة كبيرة بشعار النادي الأهلي واحتفلت مع اللاعبين داخل الفندق.
وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية وجنوب إفريقيا على استقبال بعثة الأهلي بعد وصولها إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، بعد انتهاء مواجهة صن داونز وحسم تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.
وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا غدًا في طريقها إلى قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقية.
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