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الجالية المصرية في جنوب إفريقيا تحتفل بتأهل الأهلي

السبت 22/مايو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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احتفلت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقامت الجالية المصرية بإحضار تورتة كبيرة بشعار النادي الأهلي واحتفلت مع اللاعبين داخل الفندق.

وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية وجنوب إفريقيا على استقبال بعثة الأهلي بعد وصولها إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، بعد انتهاء مواجهة صن داونز وحسم تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا غدًا في طريقها إلى قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقية.

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مواجهة صن داونز الاهلي

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