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رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة 200 مليون دولار (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التفاصيل المتعلقة بتطوير مستشفيات القصر العيني بتكلفة 200 مليون دولار.

وقال "الخشت" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن مشروع تطوير المستشفيات بدأ بمشروع تطوير مستشفى الطوارئ من مساحة 700 متر إلى 7 آلاف متر بتصميم على أعلى مستوى واستحداث غرف العمليات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمستشفى الأورام (500500) بتكلفة وصلت إلى 3.5 مليار، مع تطوير بعض المستشفيات الأخرى بالتعاون مع الجانب السعودي بقرض يبلغ 120 مليون جنيه ستقوم مصر بدفع 80 مليون الباقية.

وأوضح أنه تم تطوير مستشفى فاركو بتكلفة تصل إلى 35 مليون وهي الآن تقوم بدورها في مستشفى عزل، لافتًا إلى أن مستشفى ابو الريش الياباني ومستشفى أبو الريش قد وصلتا إلى مرحلة متقدمة من إعادة الهيكلة والتطوير واستخدام الأجهزة على اعتلى مستوى، وقريبًا سيتم افتتاح وحدة القلب.

وأكد أن مشروع العيادات الخارجية سيقلل قوائم الانتظار، لافتًا إلى أن مشروع حوكمة المستشفيات الخاصة هو النظام الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو النظام الذي تستخدمه المؤسسات المالية ويعتمد على أحكام النظام وسيكون فيه نوع من الرقابة الداخلية وتوسيع مراكز اتخاذ القرار والقضاء على البيروقراطية واستخدام الأسلوب الالكتروني في الإدارة للتعامل مع المريض الكترونيا.

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