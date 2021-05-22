أول رد من هالة صدقي على مهاجمة يسرا وإلهام شاهين بسبب الفرح

كتبت الفنانة هاله صدقي منشورًا ترد فيه علي الازمة الأخيرة والانتقادات التي وجهت للفنانين بسبب تواجدهم داخل فرح بنفس يوم عزاء الفنان سمير غانم عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"





علقت قائلة :" زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب ،الفرح يوم في العمر وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر اشاركه اللحظه دي ،المعروف جدا ان اي فنان واولهم الفنان سمير غانم وينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره لكن قلبه من جوه كله حزن واكبر مثال العظيم



أضافت :" عادل امام دفن مصطفي متولي صاحبه وجوز اخته الظهر ونزل يعرض بليل وبما بعد ما نزلت الستاره انهار ،ومش عادل بس لا في غيره وغيره وغيره ، للاسف الفنان بيبقي مطلوب منه فوق طاقته واصحابه وحبايبه منتظرين منه اكتر ،عمر الحزن ما كان بلون الاسود او البكاء ، ولاد سمير النهارده مؤكد لابسين ملون علشان مامتهم ما تعرفش باللي هما فيه هل ده معناه انهم مش زعلانين ومقهورين علي باباهم ،وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب علي احزانه وناس لا ،وعلي فكره انا مكنتش معزومه علي الفرح اللي زملائي كانوا فيه ،كنت معزومه في فرح تاني خالص والنهارده كمان كان عندي فرح حد من اعز اصدقائي





ختمت قائله:" كلنا عارفين الاصول ان لما حد يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للاسف في ظروف خارجه عن الاراده وبدل ما نحاسب البشر واحنا عندنا رب هو المسئول عن اللي في القلوب ،ندعي للزميله والاخت العزيزه دلال ان ربنا يقومها بالف سلامه وترجع لبيتها وولادها وتتحمل فراقها لحبيب عمرها ، شكرا لتفهمكم".





توفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض وتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل