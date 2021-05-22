لميس الحديدي تنعي سمير غانم: "أول مره لما يقولوا اسمه نبكي"

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان الكبير سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.



وأضاف، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: " غابت ضحكته بالأمس وتركت في قلوب أهله وقلوبنا وجع كبير، رحل سمير غانم بعد ستين عامًا من الكوميديا".



أتمت: "رحل الفنان الكبير بسبب تداعيات الفيروس" اللعين" كورونا فاثار الفيروس اللعين أكبر، وليست المشكلة في تحول مسحات مصابيه من إيجابية لسلبية؛ فالتداعيات قد تبقى محدثة أثارًا بشعة.. عزاءنا لأسرته ولبنات، متنمية الشفاء للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز قائلة: " ربنا يقوم حبيبة الكل بالسلامة ".

