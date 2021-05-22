Advertisements

لميس الحديدي تنعي سمير غانم: "أول مره لما يقولوا اسمه نبكي"

السبت 22/مايو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان الكبير سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وأضاف، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: " غابت ضحكته بالأمس وتركت في قلوب أهله وقلوبنا وجع كبير، رحل سمير غانم بعد ستين عامًا من الكوميديا".

أتمت: "رحل الفنان الكبير بسبب تداعيات الفيروس" اللعين" كورونا فاثار الفيروس اللعين أكبر، وليست المشكلة في تحول مسحات مصابيه من إيجابية لسلبية؛ فالتداعيات قد تبقى محدثة أثارًا بشعة.. عزاءنا لأسرته ولبنات، متنمية الشفاء للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز قائلة: " ربنا يقوم حبيبة الكل بالسلامة ".

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يفتح النار على مدرب صن داونز بعد التأهل لنصف النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 13 ساعة

فرصة جديدة للثأر.. اللقاء يتجدد بين الأهلي والترجي بعد أكثر من عامين

منذ 33 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرض تامر حبيب لهجوم كبير عقب تغيبه عن جنازة سمير غانم لحضور فرح في الجونة

منذ 33 دقيقة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

زيدان: أنا المسئول الأول عن كل إخفاقات ريال مدريد هذا الموسم

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد تتويج أتلتيكو.. تعرف على سجل الفائزين بالدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من سواريز بعد التتويج بالدوري الإسباني

منذ ساعة

7 معلومات من تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

08:52 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:28 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله