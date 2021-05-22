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فرصة جديدة للثأر.. اللقاء يتجدد بين الأهلي والترجي بعد أكثر من عامين

السبت 22/مايو/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يتجدد اللقاء بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الترجي التونسي، بعد أكثر من عامين، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، النسخة الحالية.

آخر لقاء جمع بين الأهلي والترجي التونسي، شهد خسارة المارد الأحمر للقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بعدما كان قد حقق الفوز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف في مصر.

وأصبحت الفرصة سانحة أمام الأهلي للثأر من الترجي التونسي، الذي حرمه من إضافة اللقب التاسع في نوفمبر عام 2018.

الأهلي كان قد استطاع أن يثأر من صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما خرج من بطولة عام 2019، بهزيمة مذلة بخماسية مقابل هدف، في ربع النهائي.

إلا أن الأهلي نجح في النسخة التي تليها، في تحقيق الفوز وازاحة صن داونز من دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عام 2020.

وجاءت الفرصة للنادي الأهلي مرة أخرى أمام الوداد البيضاوي المغربي، عندما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا عام2017، بهدفين مقابل هدف، لينجح الأحمر في النسخة الماضية 2020، من الثأر والإطاحة بالفريق المغربي من نصف النهائي، بعد الفوز ذهاباً وإياباً، بنتيجة 2-0 و3-1.

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دوري أبطال إفريقيا الترجي الأهلي والترجي الأهلي

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