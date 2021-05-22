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7 معلومات من تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 22/مايو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعدًا مع الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره الترجي التونسي، ذهابًا في تونس أحد أيام 18-19 يونيو المقبل، على أن تكون مباراة العودة في القاهرة أحد أيام 25-26 يونيو.

7 معلومات من تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا:-

1- الأهلي والترجي سبق لهما أن التقيا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال 18 مباراة.

2- حقق الفوز في 6 مباريات، مقابل 4 انتصارات للترجي، وانتهت 8 مواجهات بالتعادل.

3- أول مواجهة جمعت بين الأهلي والترجي، كانت عام 1990، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

4- آخر مباراة جمعت بين الأهلي والترجي، كانت عام 2018، عندما خسر الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف نظيفة.

5- الأهلي سجل في شباك الترجي 18 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا، وخرج الأحمر بشباك نظيفة في 6 مواجهات، مقابل 8 مرات للترجي.

6- واجه الأهلي نظيره الترجي، في نسختين سابقتين في دور نصف النهائي، حيث أنه في نسخة 2001، انتهى الذهاب بالتعادل السلبي، والاياب بالتعادل الإيجابي بهدف، ليتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية.

وفي نسخة 2010، فاز الأهلي ذهاباً بهدفين مقابل هدف، ثم خسر إيابا بهدف نظيف، ليتأهل الترجي.

7- التقى الأهلي والترجي، في 6 مناسبات سابقة، في الأدوار الإقصائية، نجح الأحمر في إقصاء الفريق التونسي 3 مرات، ومثلهم للترجي.

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