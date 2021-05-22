هيئة السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء كميات من القمح

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة يوم السبت لشراء كميات لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الثامن حتى الثاني والعشرين.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنها تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويتعين تلقي العروض يوم الاثنين 24 مايو . ويجب أن تكون الأسعار بنظام التسليم على ظهر السفينة مع تقديم عرض منفصل لتكاليف الشحن.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها ستدفع ثمن الحبوب بخطابات اعتماد عند الاطلاع.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد ألغت مناقصة سابقة لشراء قمح في 27 أبريل .