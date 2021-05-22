"الديهي": أهم ملمح فيما جرى بالقضية الفلسطينية عودة مصر لمكانتها الإقليمية



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر عادت على صعيد القضية الفلسطينية، ومصر قالت كلمتها فاستمع الأخرون، وعاد دور مصر المحوري واستمع الجميع للكلمة المصرية.



وتابع، أن الدبلوماسية المصرية كانت تتحرك وفق أجندة واضحة ومعطيات تستند على مفردات القانون والحق والقوة، أهم ملمح فيما جرى بالقضية الفلسطينية عودة مصر بقوة لمكانتها الإقليمية مرة أخرى، والدليل على ذلك عودة تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وحماس والسلطة الفلسطينية لمصر كدولة مركزية أصبحت بوصلة يهتدي إليها الجميع.



وأكد، أن مصر لم تتاجر بالقضية الفلسطينية فهي قضية العرب المركزية، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرك بدبلوماسية هادئة ونجح في التوصل لوقف إطلاق النار وتهدئة كاملة مساء الخميس الماضي، وهذا انجاز مدعاه للفخر، والعالم أجمع أشاد بنجاح مصر في إيقاف النزيف في الداخل الفلسطيني.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجميع يراقب عودة الدور المصري مرة أخرى، فمصر عادت لدورها ومكانها ومكانتها مرة أخرى، لافتًا إلى أن مصر أثبتت أنها عادة بقوة لقيادة هذا الإقليم وأصبحت رقم مهم وجملة مفيدة في المعادلة الإقليمية.