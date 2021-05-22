مجلس الأمن: هناك حاجة فورية لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.





وقالت البعثة الفرنسية لدى مجلس الأمن، في بيان لها اليوم السبت، إنها أوقفت مساعيها للتوصل إلى حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني بشكل مؤقت، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.





يأتي ذلك بعد أن أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس، أن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" صادق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة من طرف واحد على أن يبدأ تنفيذ القرار؛ اعتبارًا من أمس الجمعة.





ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الموافقة جاءت بالإجماع بعد جلسة مداولات استمرت ما يقرب من 3 ساعات، مشيرة إلى أنه تم التعهد بالرد على أي إطلاق للصواريخ أو البالونات الحارقة من غزة".







