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الاستثمار الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 25 مليون يورو لصالح صربيا

السبت 22/مايو/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
ا ش ا
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وافق بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم السبت، على قرض بقيمة 25 مليون يورو لبناء القسم الصربي من خط أنابيب مشترك للغاز الطبيعي بطول 171 كم بين صربيا وبلغاريا.

وأوضح البنك في بيان له اليوم السبت، أن خط الأنابيب بين صربيا وبلغاريا، يهدف إلى تنويع إمدادات الطاقة في صربيا وتعزيز شبكات الطاقة في جنوب شرق أوروبا وكذلك العمل على إدماج المنطقة بشكل أسرع في سوق الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وتحسين المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات.

ونقل البيان عن نائبة رئيس وزراء صربيا ووزيرة الطاقة والتنمية وحماية البيئة زورانا ميهايلوفيتش قولها: "إن توقيع اتفاقية القرض مع بنك الاستثمار الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة لبناء خط الغاز بين صربيا وبلغاريا الذي سيبدأ هذا العام ويجري تشغيله بحلول عام 2023".

وأضافت أن: "قرض البنك الأوروبي يُكمل منحة الاتحاد الأوروبي البالغة 49.5 مليون يورو والمخصصة لهذا المشروع ".

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ استثمارات تفوق الـ 672 مليون يورو في قطاع الطاقة بدول غرب البلقان بهدف التحول إلى موارد طاقة أكثر كفاءة وتنوعا وخلق سوق أكثر تنافسية.

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