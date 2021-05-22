موجز البرلمان| المطالبة بسرعة تهيئة البنية التكنولوجية للمدارس قبل امتحانات الثانوية العامة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• قبل امتحانات الثانوية العامة.. برلماني يطالب بسرعة تهيئة البنية التكنولوجية للمدارس



تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حالة البنية التكنولوجية للمدارس، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي لم يتم تحديد مصيرها حتى هذه اللحظة هل سيتم إجراؤها إلكترونيا أو ورقيا.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن التربية والتعليم ستجرى امتحانات خلال الشهر الجاري من يوم 23، ومن المفترض أن يكون هذا الامتحان بروفة، مما يستوجب تضافر الجهود للوقوف على اختبار الشبكات والبنية التكنولوجية في المدارس والفايبر، بالإضافة لتقييم الأجزاء الفنية والتكنولوجية فى المدارس مع تدريب الطلاب على شكل الأسئلة وأيضا الدخول بأكواد الامتحانات وتهيئة الأجهزة لدى الطلاب حتى لا تكون هناك أية عقبات وقت إجراء الامتحان في شهر يوليو المقبل مما قد يؤثر بشكل كبير على النتيجة العامة للطلاب.



وشدد عضو محسب، على ضرورة تضافر الجهود من أجل الانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية والتحتية للمدارس على مستوى الجمهورية، ولابد أن يسبق ذلك عمل حصر شامل ودقيق لكافة المدارس وأوجه الضعف والجهود والخطة العاجلة للانتهاء من عملية التهيئة قبل الامتحانات بوقت كاف حتى لا يتم تداول بعض الأخبار التي قد تتسبب في حالة من القلق والتوتر لدى الطلاب وتسبب حالة من الخوف التي تنعكس عليهم في عملية التحصيل في الامتحانات المقبلة.



• برلمانية: نجاح السيسي في وقف إطلاق النار بغزة يؤكد مكانة مصر الرائدة



ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بنجاح الدولة المصرية لوقف اطلاق النار بغزة بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة على انه نجاح متكرر للدولة المصرية لن يستطيع احد ان ينفذه إلا من خلال قائد عظيم.



واكدت السيد، خلال البيان الصادر لها، أنه منذ ان تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد وهو يسعي دومآ إرساء الاستقرار بالمنطقة مع دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق العادلة لأهلها في إقامة دولة ذات سيادة مستقلة.



واشارت عضو مجلس النواب، إلى ان نجاح المبادرة المصرية في وقف اطلاق النار على الشعب الفلسطيني يؤكد عظمة مصر ومكانتها الرائدة في المنطقة باكملها، خاصة وانها نجحت في وقت سابق في تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا لصالح شعبها الليبي الشقيق.



• برلماني: المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يساهم في الحد من الآثار السلبية للزيادة



أكد الدكتور وجيه سنبل، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على بدء تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وإدراج 2 مليار جنيه بخطة التنمية المستدامة 2030 يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين المستوى المعيشي للمواطن ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تأهيل العنصر البشري ليصبح قادرًا على الإضافة للمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية بحيث يكون عنصرًا منتجًا وليس مجرد مستهلك، بالإضافة إلى تأهيله للمشاركة في خطط الدولة للتنمية والمحافظة على موارد الدولة، وما حققته من مكاسب اقتصادية خلال السنوات الماضية.



وأضاف «سنبل»، أن الهدف الأساسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بالمستوى للأسر من خلال التمكين الاقتصادي، ونشر الوعي بأهمية ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تشكل العديد من التحديات والتي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق التنمية.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يساهم في الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية، مما يعمل على حفظ جهود الدولة المصرية وثمار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الإصلاح الهيكلي، والإحساس بمردود التنمية، التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة سنويًا بهدف التطوير المستمر لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وتوفير العوائد الاقتصادية التي تواكب حجم الزيادة السكانية، وتكفي متطلباتها، مما يؤدي إلى زيادة العبء على الدولة.