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وزير شئون القدس يكشف تطورات الأحداث بعد وقف إطلاق النار

السبت 22/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال فادي الهدمي وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية إن ما يربط الشعبين المصري والفلسطيني؛ هو تاريخ كبير ممتدا وحافلا بالعطاء المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه القدس في كافة المحافل والأصعدة، مشيرا إلى أنه على مدار التاريخ دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يتوقف في كافة الأوقات العصيبة.

ووجه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على قناة " ON"،التحية للشعب المصري والقيادة السياسية قائلًا: " كل التحية للشعب المصري ولهذه الدولة العظيمة بكافة أركانها المحورية".


وحول تطورات الأوضاع في القدس بعدما رشحت أنباء تفيد باعتقالات لنشطاء فلسطينيين بعد تظاهرة بحي الشيخ الجراح حيث قال: "مازالت القدس تتصدر المشهد، ونحن نعلم أن هناك عدوان إسرائيلي مفتوح على القدس خاصة في حي الشيخ الجراح الذي لازال حتى الأن محاصرًا رغم المحاولات العديدة لفك الحصار عن الحي العتيق لاسيما أن نحو 28 أسرة بهذا الحي مهددة بالطرد والإجلاء؛ فالعدوان لم يتوقف عن القدس كون الهدف الأكبر للجانب الإسرائيلي هو التوسع في الاستيطان الممنهج.

وأضاف أن العدوان سواء في المسجد الأقصى أو الشيح جراح أو حي السلوان لم يتوقف فضلًا عن الاعتقالات ضد المقدسيين المستمرة ".

وحول أوضاع الأسرة المهددة بالتهجير قال الوزير: "الأسباب لازالت ماثلة نتيجة عنجهية التعامل الاسرائيلي"، معللًا أسباب استمرار العدوان أنه امتداد لما قامت به الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب ؛ حيث حرصت إسرائيل عن أن يتم التوسع على قدم وساق في الاستيطان ".

وكشف أنه بالرغم من إرجاء قرار سلطات الاحتلال بإخلاء سكان حي الشيخ الجراح إلا أن المقدسيين وفقًا للوزير تعودوا التعامل بحذر شديد مع سلطات الاحتلال؛ حيث أن كافة تعاملات الاحتلال على الأرض قائمة على التوسع الاستيطاني وتشريد أهالي القدس.

وشدد على أن القدس ستبقى هي مفتاح الحرب والسلم وأن شباب القد برهنوا على هذا"، مشيرا إلى أن هناك حذر وترقب تجاه إسرائيل نتيجة استمرار عدوانها على القدس والمقدسيين.

وحول رأي الشارع الإسرائيلي بعد إنفاذ الهدنة قال الوزير: "هناك تبادل للاتهامات بين الطرفين في القدس حول أسباب العمليات العسكرية لكن لايجب أن ننسى أننا أمام حالة نشاذ إسرائيلي متطرف بمعنى أن هناك يمين، ويمين متطرف في أوساط المستوطنين الذي يعملون على تسريع وتيرة العمليات الاستيطانية وبالتالي سيبقى السياسي الإسرائيلي بعلقية العنصرية والتطرف ونحو الحرب والدم وسفك دماء الاطفال في غزة، وهذا هو المزاج السياسي الإسرائيلي المتعصب والمتطرف لان ساسة دولة الاحتلال معظمهم من المستوطنين".

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