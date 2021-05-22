رومينيجه يحسم مصير ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، كارل هاينز رومينيجه، أن نجم هجوم الفريق اللاعب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع.





وذكرت بوابة "شبورت بوتسر" أن رومينيغه صرح للقسم الرياضي في بوابة "فيرتوالنا بولاسكا" البولندية مساء يوم الجمعة بأن" ليفاندوفسكي لن يتم بيعه، ووكيله بياني تساهافي يعرف ذلك، لكن قل لي أنت: من يمكنه بيع لاعب قادر على إحراز 60 هدفا في العام وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم وعمره 32 عاما؟".





وأوضح رومينيغه أنه يرحب بتمديد عقد ليفاندوفسكي بشكل مبكر ،وقال إن " ليفاندوفسكي الذي يتمتع بحالة بدنية مدهشة يمكنه أن يلعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات على أعلى مستوى، فلماذا لا تكون هذه المدة في بايرن ميونخ؟ إن روبرت يشبه الماسة".





وفي ختام المقابلة، قال رومينيغه:" عندي رجاء إليكم، من فضلكم قولوا لرئيس الوزراء البولندي إن روبرت ليفاندوفسكي هو حاليا أفضل سفير لبولندا".





كان ليفاندوفسكي سجل هدفا لبايرن ميونخ أمام فرايبورغ قبل أسبوع ليرفع رصيد أهدافه إلى 40 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني (بوندسليغا) ليعادل رقم غيرد مولر الذي حققه في موسم 1971 / 1972، وهناك فرصة أمام ليفاندوفسكي لكسر هذا الرقم في مباراة بايرن أمام أوغسبورغ بعد ظهر اليوم، وقال رومينيغه: " أنا على قناعة بأن روبرت سيسجل اليوم هدفه الحادي والأربعين وزملاؤه سيساعدوه بالتأكيد، ونحن سنكون شهودا على حدث تاريخي".



