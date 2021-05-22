موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة





يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي، على أرضية ملعب ستاد الإسكندرية ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة من مساء الإثنين المقبل الموافق 24 من شهر مايو الجاري.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.





وتغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





ويحتل الزمالك صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 51 نقطة بعدما خاض الفارس الأبيض 23 جولة بالبطولة المحلية هذا الموسم.



