اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على 30 عامًا

كشف أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن التفاصيل المتعلقة بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% تسدد على 30 عامًا.



وقال "سعد الدين" في حواره عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه هذه المبادرة يغلب عليها الطابع السياسي أكثر منه اقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمت بقرار سياسي لاحتواء فئة عريضة من الشعب المصري وتوفير مسكن اجتماعي ملائم.



وأضاف أن هذه المبادرة سيتم توفيرها بفائدة متناقصة، سيتم خصم المسدد في كل مرة حتى لا يحصل تضخم بسبب طول مدة تسديد ثمن الوحدة السكنية، موضحًا أنه سيتم دفع مقدم للوحدة السكنية لا يزيد عن 20% على أن يتم تسديد باقي 80% المستحقة من ثمن الوحدة السكنية على مدار الـ30 عامًا.



وأكد أن هذه المبادرة تمثل عبء على الدولة، حيث أن 3% هي بمثابة مصاريف إدارية ولكن قيمتها في النهاية من المفترض أن تكون اكبر من كده بكثير، لافتًا إلى أن معظم المدن الجديدة بجميع المحافظات سوف تستفيد من هذه المبادرة.



